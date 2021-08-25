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Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.

Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.

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