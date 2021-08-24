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Adana'da taziye yolunda kaza 3 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da taziye yolunda kaza 3 ölü

ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

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ADANA'nın Kozan ilçesi Mansurlu yolu Tilkideresi mevkiinde meydana gelen kazada; Mehmet Atalay (68) idaresindeki 01 R 1556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri ise kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Atalay, Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay (13) olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada uçurumdan aşağı yuvarlanan ve paramparça olan otomobilde sıkışan cenazeler CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Atalay ailesinin torunları ile Tilkideresi'nde bir aile dostlarının taziyesine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Kozan Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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