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Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zeytinlikte bir kişi ölü bulundu. Zeytinlikte bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk(15) isimli gencin öldüğünü belirledi.

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Olay; Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesi Asude Sokak üzerinde bulunan zeytinlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü.

Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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