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Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "Genel Başkan'ın iradesi dışında bir şey yapmam. Günü geldiğinde karar verilir." diye yanıtladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruyu cevaplayan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Günü geldiğinde karar verilir"

"Genel başkanların mutabık olduğu bir konu var. Sistem meselesi. Cumhurbaşkanlığı sistemi işlemiyor. Diyorlar ki bir yan yana gelelim ve sistem belirleyelim. Bu değişince Cumhurbaşkanının bir anlamı kalmıyor. Cumhurbaşkanlığının önemli olmadığını düşünüyorum. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapmam mümkün olamaz. Onun vesilesi ile adımızı duyurduk. Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanların elini rahatlatmamız lazım. Adaylık konusunda genel başkanlar açık açık günü geldiğinde karar vereceğiz diyorlar. Ortada seçim meçim yok. Hiç mi işiniz yok. Biz imkan varsa Ankara'nın yüzde yüzünü memnun etmek istiyoruz.

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