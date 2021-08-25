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Goldman Sachs şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi

Goldman Sachs şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi

ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'deki ofislerine giren herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

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New York Times gazetesinin yayımladığı iç yazışmaya göre Goldman Sachs yönetimi, 7 Eylül’den itibaren müşterileri dahil olmak üzere şubeler ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu kıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamayla, Goldman Sachs Wall Street’te Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk büyük finans kuruluşu oldu.

Goldman Sachs, 7 Eylül'den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını, ayrıca aşılılardan da her hafta Kovid-19 testi talep edeceklerini duyurdu. ABD’de 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, ofislerinde maske kullanımını da zorunlu hale getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, FDA'nın kararının ardından, şirket yöneticilerine seslenerek "Aşı zorunluluğu için FDA'nın aşılara onay vermesini bekliyorsanız, size çağrı yapıyorum, artık aşıyı zorunlu hale getirin." demişti.

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