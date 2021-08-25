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Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç’a saldırı bir gözünü kaybedebilir

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç’a saldırı bir gözünü kaybedebilir

Arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyardıkları kişinin saldırısına uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, bir gözünden ameliyat oldu.

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Zonguldak Baro Başkanı Avukat Türker Kapkaç, meslektaşları Namık Çağalı ve Onur Işık ile yemek yedikleri sırada iddiaya göre diğer masada oturan Tolga Yalıntaş'ı (34), yüksek sesle konuştuğu için uyardı.

Yalıntaş'ın tepki göstermesi üzerine tartışma yaşandı.

Avukatların masasına giden Tolga Yalıntaş'ın attığı yumruk, baro başkanı Kapkaç'ın yüzüne geldi. Gözlük kullanan Kapkaç, bir gözünden ağır yaralandı.

Bir gözünü kaybedebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Türker Kapkaç, ameliyata alındı.

Bir gözünde görme yetisini kaybetme riski bulunan Kapkaç'ın ikinci kez ameliyata alınacağını öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı

Gözaltına alınan Tolga Yalıntaş ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalıntaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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