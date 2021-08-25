Uğur Şahin'den aşıya yeni onay için açıklama

ABD'nin Biontech aşısına tam onay vermesi üzerine BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin açıklama yaptı.

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Önceki gün ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Comirnaty'e tam onay verdi. Söz konusu onaya ilşkin BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin açıklama yaptı.

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından önceki gün “tam onay” almıştı. FDA tarafından tam onay alan Pfizer/BioNTech aşısı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk Covid-19 aşısı olarak da kayıtlara geçti. FDA’dan yapılan açıklamada aşının ABD’de Comirnaty olarak adlandırılacağı da belirtildi.

Şirketin kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda CEO olarak görev alan Prof. Dr. Uğur Şahin, söz konusu onaya ilişkin ilgili açıklamalarda bulundu.

Şahin, "FDA’dan tam onay almak, aşının yüksek oranda etkili ve güvenli olduğunun altını çiziyor" dedi.

Şahin, "Şirketlerimiz dünya çapında bir milyar dozdan fazla aşı gönderdi. Aşıya erişimi artırmak ve aynı zamanda potansiyel varyantlara hazırlıklı olmak için yorulmak bilmeksizin çalışıyoruz" diye konuştu.