Area'dan ilginç anket! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na ne kadar yaklaştı?

Anketler peş peşe açıklanıyor. Area Araştırma'nın ağustos ayında yaptığı seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. AK Parti yine açık ara birinci parti iken, ankete göre MHP barajı aşamıyor. "Siyasi Partilerin Risz Analizleri" çalışmasının sonuçları ise daha dikkat çekici.