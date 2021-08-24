Area'dan ilginç anket! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na ne kadar yaklaştı?
AREA Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı. Ankette kime oy vereceksiniz sorusunun yanında, hangi partiye oy vermezsiniz diye de soruldu. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na biraz daha yaklaştı... İşte anketin sonuçları...
Anketler peş peşe açıklanıyor. Area Araştırma'nın ağustos ayında yaptığı seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. AK Parti yine açık ara birinci parti iken, ankete göre MHP barajı aşamıyor. "Siyasi Partilerin Risz Analizleri" çalışmasının sonuçları ise daha dikkat çekici.
Area Araştırma'nın yaptığı ankette "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oyu yüzde 28.2, CHP'nin oyu yüzde 21, İYİ Parti yüzde 13 iken, MHP 7.7'de kalıyor. HDP yüzde 9.2 iken kararsızların oy oranı yüzde 15'i aşıyor.
Area Araştırma'nın yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti'nin oyu yüzde 33.4, MHP'nin yüzde 9,1, CHP'nin yüzde 24,9, İyi Parti'nin 15,4 ve HDP'nin yüzde 10,9.
Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP bloğunun oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 35.9 iken, CHP ve İYİ Parti bloğunun oluşturduğu Millet İttifakı'nın oyu yüzde 34 çıktı.