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Ukrayna'nın uydusu Sich-2-30'un uzay yolculuğu Turkish Cargo ile başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'nın uydusu Sich-2-30'un uzay yolculuğu Turkish Cargo ile başladı

Turkish Cargo, Ukrayna'nın yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Miami'ye taşıdı.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, güçlü altyapısı, yenilikçi misyonu ve çizdiği geniş vizyonuyla hava kargo sektöründe yalnızca bugünün değil, geleceğin standartlarını ortaya koyan Turkish Cargo, hassas ve kompleks kargo taşımacılığında çıtayı daha da yükseltti.

Hava kargo markası, bu kez Ukrayna'nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak Miami'ye taşıdı.

Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci, tüm aşamaları titizlikle yürütülen başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi.
Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Turkish Cargo, sunduğu çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

Ukrayna'nın Ulusal Özel Amaçlı Bilimsel ve Teknik Uzay Programı kapsamında geliştirilen uydu, 2022 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma sahasından uzaya gönderilecek. Yer gözlem uydusu, yörüngeye oturtulmasının ardından dünya yüzeyinin dijital ve kızılötesi görüntülerini elde edecek ve iyonosfer parametrelerini inceleyerek kapsamlı veri toplayacak.

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