Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir kaç yaşında?

Seksenler dizisinde Şahin karakteri ile tanınan ve sevilen başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, Cihangir'de eşi ile gittiği mekanda darp edildi. Bu haberin ardından Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner merak konusu oldu. Peki oyuncu Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, eşi Begüm Öner kaç yaşında?

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TRT'deki Seksenler dizisi ile sevilen ve Şahin karakteri ile alkış toplayan oyuncu Ceyhun Fersoy gittiği mekanda darp edildi ve şikayetçi oldu. Bu üzücü gelişmenin ardından Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Fersoy merak konusu oldu. Peki oyuncu Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, eşi Begün Fersoy kaç yaşında?

Cihangir'de bir mekana gitti. Ekip hesabı öderken masalar arası arbede yaşandı. Yüzüne darbe alan Ceyhun Fersoy'un kaşı açıldı ve dikiş atıldı.

Olayla ilgilerinin olmadığını söyleyen Fersoy, 'Olayın bizle alakası yoktu, tam hesabımızı ödedik dışarıya çıkarken bir arbede oldu. Eşim Begüm de bu durumdan etkilendi. Yaşanan kavgadan sonra eşimin de psikolojisi hiç iyi değil. Olay yargıya taşındı, çok üzgünüz. Bizi en çok etkileyen psikolojik durum oldu' ifadelerini kullandı.

Ceyhun Fersoy kimdir:

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve İstanbul üçgeninde geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.

Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.

Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Oyuncu Begüm Öner ile evlidir.

Film ve Dizileri :

2011 – 2014 – Seksenler

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)

2010 – Bana Bunlarla Gel

2009 – Hicran Yarası

2009 – Güneşi Gördüm

2008 – Destere

2007 – Avrupalı

2007 – Neşeli Gençlik

2007 – Çatı Katı

2006 – İki Aile

2005 – Tombala

2004 – Kadirşinas

2003 – Kurtlar Vadisi

2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro

Begüm Öner kimdir: Begüm Öner, 7 Mart 1989 Batı Almanya doğumlu, Türk oyuncudur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.