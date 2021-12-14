Biricik Suden kimdir kaç yaşında direk dansı olay oldu? Biricik Suden gençliği

MFÖ grubunun sevilen seslerinden olan usta isim Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden direk dansı yaptı ve videosunu instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede olay olan video sonrası Biricik Suden merak konusu oldu. 58 yaşında olan Biricik Suden kimdir, aslen nereli? 4 evlilik yapan Biricik Suden'in ilk eşi İlker İnanoğlu'dur.

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Mazhar Alanson'un 2003 yılında evlendiği eşi Biricik Suden direk dansı videosu ile gündem oldu, binlerce yorum aldı. Evliliklerini magazin basınından uzak yaşayama özen gösteren çift bu olay sonrasında yeniden konuşulmaya başladı. Dansa yeni başladığını söyleyen Biricik Suden'e eşi Mazhar Alanson destek verdi. Çok fazla soru geldiğini belirten Suden 'Bu işi cinsellik için yapmıyorum.' dedi. Peki 71 yaşında olan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kimdir, kaç. yaşında, ne iş yapıyor? Biricik Suden gençliği nasıldı?

Genelde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mazhar Alanson, uzun zamandır moda tasarımcısı Biricik Suden ile evli.

Modacı, tasarımcı Biricik Suden,1963 yılında İstanbul Yeniköy’de doğmuştur. Anne babası Yugoslav göçmenidir. Babası ağır ceza reisi Necdet Haker, annesi ise bankacıdır. Bir abisi vardır. Biricik Suden’in ikinci adı Afife’dir. Soyadı da ailesininkinden farklıdır çünkü 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bırakmıştır.

Çocukluğu Yeniköy'de geçti. Dört yaşındayken Cumhuriyet gazetesinden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. Nişantaşı’nda LCC (Language and Culture Centre)’de grafik ve illüstrasyon üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti.

Biricik Suden, dil öğrenmek ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris'te kalmıştır. 1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı’nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmde oynamıştır.

2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Biricik Suden birlikte sundu.

Evlilikleri : 1.evliliği : 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi. 1988 yılında boşandı.

2.evliliği : 1989 yılında Kral TV’nin eski yöneticisi Kerim Sağlam ile evlendi. 7 yıl sonra 1996 yılında boşandı.

3.evliliği : 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas'ta evlendi.

4.evliliği : 2003 yılında Mazhar Alanson ile evl