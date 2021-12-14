Gülçin Ergül eşi kimdir evli mi Gülçin Ergül boşandı mı?

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı feci bir kaza yaptı TIR'a arkadan çarptı. Bu kazada aracın sağ tarafında oturan Gülçin Ergül hafif yaralanarak kurtulurken 6 yıldır tandığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. İş insanı ünlü tekstil markasının sahibi olan Erdal Şeyda Lafçı merak konusu oldu. Peki kimdir Erdal Şeyda Lafçı, aslen nereli, kaç yaşında?

Abone ol

Dağılan Hepsi grubunun solisti olan 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı feci bir kaza yaptı. İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı araç TIR'a arkadan çarptı ve paramparça oldu. Bu kazada Gülçin Ergül hafif yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. 6 yıllık ilişkilerinin aşka dönüştüğünü açıklayan çift verdikleri bir röportajda birbirlerine olan sevgilerini anlatmışlardı. Peki kimdir Erdal Şeyda Lafçı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TIR'ın dorsesine çarptı: Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı: Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Gülçin Ergün'ün durumu nasıl: Ciddi hasar alan araçtan canlı olarak çıkarılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün son durumunun iyi olduğu, kazadan hafif yaralanarak çıktığı bilgisi geldi.

Gülçin Ergül kimdir: 30 Ekim 1985 doğumlu Gülçin Ergül 36 yaşında. Ergül, Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi.

Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Midas’ın Kulakları, Kral ve Ben, Turandot gibi oyunlarda uzun süre çocuk sanatçı olarak yer aldı. Orta ve lise öğrenimin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde gördü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünü tamamladı.

Britney Spears, Mariah Carey, Kylie Minogue,Justin Timberlake gibi dünya starları ile uzun yıllar çalıştı ve çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı.

Gülçin Ergül'ün müzik alanında birçok ödülü bulunuyor. 2020'de ALFA Awards İspanya'da En İyi Türk Kadın Sanatçı ödülünü, 2021'de Best Of Rumeli Ödülleri'nde En İyi Kadın Sanatçı ödülüne layık görüldü.