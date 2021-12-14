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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron varyantı' açıklaması: Yakından takip ediliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron varyantı' açıklaması: Yakından takip ediliyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de de 6 kişide görülen Omciron varyantının yakından takip edildiğini açıkladı. İşte bakanlığın açıklaması...

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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