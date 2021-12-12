Omicron varyantının ana semptomu belli oldu! Her 10 kişiden 9'unda görüldü
Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantın ana semptomu belirlendi. Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olan semptomun her 10 kişiden 9'unda görüldüğü açıklandı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Dün itibari ile Türkiye'de de görülen varyant ile ilgili bilim dünyasının araştırmaları sürüyor. ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi.
ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.