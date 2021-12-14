İstanbul Valiliği'nden 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilik olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Soka'kta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, çocukların annesi ve bir çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi