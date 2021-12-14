Merkez Bankası dün 2.5 milyar dolar sattı ama işe yaramadı! Dolar yine 14 liranın üzerine çıktı

Dün TCMB'nin 2,5 milyar dolarlık rezerv satışıyla düşürülen dolar/TL, bu sabah tekrar 14 seviyesini aştı. Peki döviz neden yükseliyor? Merkez Bankası'nın Perşembe günkü kararı ne olacak?.. İşte 14 Aralık 2023 Salı günü piyasada son durum...

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Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz kurlarında sert dalgalanma devam ediyor. Yükselen enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle dün 14,99’a kadar yükselen ancak TCMB’nin toplamda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık rezerv satışıyla akşam saatlerinde 13,63’e kadar gerileyen dolar/TL’de bu sabah yine yükseliş var.

Güne 13,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL’de 08.59’da 14 seviyesi bir kez daha aşıldı. Kurda bu sabah 14,29 seviyesi görüldü.

Saat 09:45 itibariyle piyasada durum: Dalgalı seyrini sürdüren dolar 14.18 lira seviyesinin üzerinde işlem görürken, Euro da tekrar 16 liranın üzerine çıktı. Gram altın ise 810 liradan işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası ve FED'in kararında

Piyasalarda bu hafta TCMB dahil 20’ye yakın küresel merkez bankasının alacağı para politikası kararları izlenecek.

Küresel piyasalarda Omicron varyantının ekonomiye olabilecek etkileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın sona erecek olan iki günlük toplantısında para politikasında sıkılaşmaya gitmesi ihtimali risk iştahını azalttı.

İki günlük para politikası toplantısı yarın sona erecek olan Fed’in, yüksek enflasyonla mücadele etmek için aylık 120 milyar dolar değerinde tahvil alımı gerçekleştirdiği programının durdurulma takvimini öne çekeceğine işaret etmesi bekleniyor. Bu hamlenin, Fed’in faiz artırımlarına da kapı açması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da bu hafta toplantı gerçekleştirecek. Başlıca merkez bankalarından üçünün de kendi para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

TCMB faiz indirimine devam edecek mi?

İçeride ise TCMB’nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor. TCMB yüksek enflasyona ve TL’de art arda gelen sert değer kayıplarına ve benzer ülkelerde sıkılaştırmaların başlamasına rağmen faiz indirimlerine devam ediyor.

TCMB, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son Para Politikası Kurulu (PPK) kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

TCMB yılın son Para PPK toplantısının sonuçlarını 16 Aralık’ta açıklayacak ve beklenti politika faizini 100 baz puan indirmesi yönünde.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14’e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.