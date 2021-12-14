Yerli Malı Haftası'nda ne yenir, ne getirilir? Yerli Malı Haftası şiirleri eğlenceli

Yerli Malı Haftası okullarda öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile 13 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'ta sona erecek. Yerli Malı Haftası okullarda şiirlerle, çeşitli etkinliklerle ve Yerli Malı Haftası yazıları ve kompozisyonları ile kutlanacak. Sizler için en çok paylaşılan Yerli Malı Haftası şiirlerini derledik. İşte Yerli Malı Haftası şiirleri, kısa 2 kıtalık-3 kıtalık yerli malı şiirleri, sözleri

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Yerli Malı Haftası nedir, ve 2021 yılında Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak araştırması başladı. Okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası 13 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek. Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin önemi vurgulanırken şiirlerle ve yazılarla Yerli Malı Haftası kutlanacak.

İşte sizler için Yerli Malı Haftası şiirleri, kısa ve uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve Yerli Malı Haftası yazıları...

Yerli Malı Haftası nedir?

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Yerli Malı Haftası ne zaman?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

Yerli Malı Haftası şiirleri!

MEYVELER YERLİ MALI

Adımdır mandalina

Sağlık veririm sana

Pek sevimli meyveyim

Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım

Meyvelerin hasıyım

Al sarı yanağım var

Beni yersen kan yapar

Ankara'dır memleketim

Koyu sarıdır rengim

Isırınca bal akar

Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal

Yemezsen de seyrine dal

Kokum bile başka benim

Şerbet dolu hep bedenim

İzmir’in üzümleri

Sevilmez mi arkadaş

İnsanlara pek yarar

Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım

Mercan gibi saçılırım

Hastaya nar sorulmaz

Şurubuna doyulmaz

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne Frenk elmasına, ne Arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS