Gündüz polis gece ressam oldu 21 yıllık polis memuru Figen Karakuş herkesi şaşırttı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 21 yıllık polis memuru Figen Karakuş, gündüz polislik mesleğini icra ederken, işinden arta kalan zamanlarda profesyonel resim yapıyor.

Mesleğe ilk adım attığı yıllarda amatör olarak başlayan resim tutkusundan vazgeçmeyen Karakuş, stresli iş ortamından sıyrıldığı her anda tuvaller üzerinde sanat eserleri üretiyor.

Resim tutkusunu geliştirerek profesyonelliğe döken ve ilk sergisini açan polis memuru Figen Karakuş, AA muhabirine konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Karakuş, resmin, stresli ve zor şartlar altında yapılan görevi sonrası bir terapi yerine geçtiğini söyledi.

Resme, polislik mesleğine adım attığı yıllarla aynı dönemde, amatör olarak, manzara resmi yaparak başladığını, 2010'dan sonra profesyonel resme adım attığını aktaran Figen Karakuş, yoğun görevini aksatmayacak şekilde, resme zaman ayırdığını anlattı.

Karakuş, "İnsan istedikten sonra her şeye vakit bulabiliyor. Eğer bir hayaliniz ve amacınız varsa benim gibi, ki yıllardır bu sergiyi açmak en büyük hayalimdi ve başardım. İstirahatli olduğum vakitlerde fedakarlık yaparak, resim yaparak istirahat ettim, bu beni dinlendirdi." diye konuştu.

Yaşadığı olayları tuvallere yansıtıyor

Resimlerinde, mesleğinde yaşadığı olaylardan ilham aldığını, olayları tuvale yansıtmaya çalıştığını dile getiren Karakuş, şunları kaydetti:

"Resimlerimde her şeyi anlatıyorum tabi ki, mesleğimde yaşadığım olaylar, özel yaşantım, geleceğe dair hayallerim, umutlarım, hayal kırıklıklarım, mutsuzluklarım ve mutluluklarım hepsi resimlerime yansıyor. Her resim yaptığımda çok rahatladığımı hissediyorum. Meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. İnşallah onlar da böyle güzel bir sanata eğilim duyar, başarılı olur ve ilerlerler. Bazen işte yaşadığım olumlu veya olumsuz bir olay, aklımda hemen bir tuvale yansıyor. O durumu hemen not defterime taslağını hazırlayıp, daha sonra tuvale çiziyorum."

- Resimlerden birinin geliri şehit ailelerine

Karakuş, sergideki "İçime Düşen Kor" isimli çalışmasının gelirini, şehit ailelerine bağışlayacağını belirterek, "Bu resmime bir fiyat vermedik, en yüksek fiyat veren kişiye tabloyu satıp parasını şehit ailelerine bağışlamak istiyoruz." dedi.

Polis memuru Figen Karakuş'un sergisi, 17 Aralık'a kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gezilebilecek.