Ceyhun Fersoy'a ne oldu şikayetçi oldu Ceyhun Fersoy kimdir kaç yaşında?

Seksenler dizisinde Şahin karakteri ile tanınan ve sevilen başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, Cihangir'de eşi ile gittiği mekanda darp edildi. Bu haberin ardından Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner merak konusu oldu. Peki oyuncu Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, eşi Begüm Öner kaç yaşında?Abone ol
TRT'deki Seksenler dizisi ile sevilen ve Şahin karakteri ile alkış toplayan oyuncu Ceyhun Fersoy gittiği mekanda darp edildi ve şikayetçi oldu. Bu üzücü gelişmenin ardından Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Fersoy merak konusu oldu. Peki oyuncu Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, eşi Begün Fersoy kaç yaşında?
Cihangir'de bir mekana gitti. Ekip hesabı öderken masalar arası arbede yaşandı. Yüzüne darbe alan Ceyhun Fersoy'un kaşı açıldı ve dikiş atıldı.
Olayla ilgilerinin olmadığını söyleyen Fersoy, 'Olayın bizle alakası yoktu, tam hesabımızı ödedik dışarıya çıkarken bir arbede oldu. Eşim Begüm de bu durumdan etkilendi. Yaşanan kavgadan sonra eşimin de psikolojisi hiç iyi değil. Olay yargıya taşındı, çok üzgünüz. Bizi en çok etkileyen psikolojik durum oldu' ifadelerini kullandı.
Ceyhun Fersoy kimdir:
Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve İstanbul üçgeninde geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.
Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.
Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Oyuncu Begüm Öner ile evlidir.
Film ve Dizileri :
2011 – 2014 – Seksenler
2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu
2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)
2010 – Bana Bunlarla Gel
2009 – Hicran Yarası
2009 – Güneşi Gördüm
2008 – Destere
2007 – Avrupalı
2007 – Neşeli Gençlik
2007 – Çatı Katı
2006 – İki Aile
2005 – Tombala
2004 – Kadirşinas
2003 – Kurtlar Vadisi
2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro