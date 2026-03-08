BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik son bir haftada yaklaşık 1750 insansız hava aracı (İHA), 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Abone ol

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun bu süreç içerisinde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze kullandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılarda sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya’ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini kaydederek, "Bugün, bu unsurların her biri hakkında Avrupalı müttefiklerimizle görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Rusya bu gece iki füze ve 117 İHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece 2 "İskender-M" tipi balistik füze ve 117 İHA ile saldırı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 98 İHA etkisiz hale getirilirken, iki füze ve kalan İHA’lar Ukrayna’da 11 noktaya isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Harkiv bölgesinde yer alan Çuguyiv ilçesine bağlı Velika Babka köyüne yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Çelik "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
AK Parti Sözcüsü Çelik "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklık düşüyor
AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklık düşüyor
Norveç'te ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli patlama
Norveç'te ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli patlama
ABD'nin masasında İran için 'iki seçenekli' gizli plan!
ABD'nin masasında İran için 'iki seçenekli' gizli plan!
Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:
Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:
Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür
Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür
İsrail'den tehdit: Hamaney'in yerine geçecek ismin peşindeyiz
İsrail'den tehdit: Hamaney'in yerine geçecek ismin peşindeyiz
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...
Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek