Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların yaşam koşullarının ve ruh sağlığı haklarının da konuşulması gereken önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Klinik Psikolog Pelin Ankay Kudu, kadınların günlük yaşamda birçok sorumluluğu aynı anda üstlendiğini belirterek bu durumun ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabildiğine dikkat çekti.

Kadınlar, annelikten çalışma hayatına kadar birçok rolü aynı anda üstlenirken çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Klinik Psikolog Pelin Ankay Kudu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede kadınların ruh sağlığına yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

“KADINLAR BİRDEN FAZLA ROLÜ AYNI ANDA TAŞIYOR”

Kadınların annelik, eş, çalışan ve evlat gibi birçok rolü aynı anda üstlenebildiğini belirten Klinik Psikolog Pelin Ankay Kudu, bu süreçte kadınların çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını söyledi. “Kültürel olarak kadın ruh sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarına yeni başladığımızı söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalar, kadınlarda depresyon, kaygı bozukluğu ve tükenmişlik gibi ruhsal sorunların erkeklere oranla daha sık görülebildiğini gösteriyor” dedi.

RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİM HER YERDE EŞİT DEĞİL

Kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişiminin bazı bölgelerde sınırlı olabildiğini belirten Kudu, bu konunun da 8 Mart kapsamında gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti. “Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumlar kadın ruh sağlığına yönelik birimler açmaya başladı. Bu çalışmaların desteklenmesi gerekiyor. Kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişimini artırmak için hem mekanizmaları güçlendirmemiz hem de toplumsal farkındalığı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

PSİKOLOJİK ŞİDDET DE ŞİDDETTİR

Kadınlara yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Kudu, psikolojik şiddetin de önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Bastırılmak, izolasyona uğramak, iş hayatından uzaklaştırılmak gibi durumlar da psikolojik şiddet kapsamına girer. Bu nedenle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal güvenliğinin korunması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“KADIN RUH SAĞLIĞI TOPLUMSAL BİR MESELEDİR”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadın ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Kudu, “Kadınların kendi ruhsal ihtiyaçlarını fark etmeleri de büyük önem taşıyor. Kadın ruh sağlığı yalnızca bireysel bir konu değildir. Toplumsal boyutu da olan önemli bir meseledir. Bu nedenle kadınların ruh sağlığına yönelik farkındalığın artırılması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.