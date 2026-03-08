BIST 12.793
ABD'nin masasında İran için 'iki seçenekli' gizli plan!

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar 9. gününe girerken, ABD medyası nükleer operasyon planlarını gündeme taşıdı. İddialara göre Washington ve Tel Aviv, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi değerlendiriyor. Başkan Donald Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi hedefliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar 9. gününe girerken, ABD medyası nükleer operasyon planlarını gündemine taşıdı. İddialara göre Washington ve Tel Aviv, savaşın ilerleyen aşamalarında İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi değerlendiriyor. Başkan Donald Trump’ın temel hedeflerinden biri, İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemek.

KRİTİK EŞİK 450 KİLOGRAMLIK URANYUM

Axios’un elde ettiği bilgilere göre, İran’ın elindeki 450 kilogramlık %60 zenginleştirilmiş uranyum, nükleer silah üretiminde kritik öneme sahip. Uzmanlar, bu stokun sadece birkaç hafta içinde silah sınıfına dönüştürülebileceği konusunda uyarıyor. Herhangi bir operasyon, ABD ve İsrail askerlerinin İran topraklarında, ağır güvenlik önlemleriyle korunan yer altı tesislerinde görev yapmasını gerektirecek. Ancak görevin hangi ülke veya ortak birim tarafından yürütüleceği henüz netleşmedi.

MARCO RUBİO'DAN OPERASYON SİNYALİ

Salı günü Kongre’de düzenlenen brifingde nükleer stokların akıbeti sorulan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “İnsanlar gidip onu almak zorunda kalacaklar” dedi. İsrailli savunma yetkilileri de, Trump yönetiminin özel harekat birimlerini İran’a gönderme planlarını ciddi şekilde değerlendirdiğini doğruladı. Operasyonun, İran ordusunun ilgili güçlerin tehdit oluşturmayacağı bir aşamada gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MASADAKİ İKİ SEÇENEK: TAHLİYE VEYA SEYRELTME

ABD yönetiminin iki temel planı bulunuyor: Birincisi, uranyumun İran’dan tamamen çıkarılması; ikincisi ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve nükleer uzmanların tesislerde malzemeyi yerinde seyreltmesi. Her iki seçenek de özel operatörlerin görev almasını gerektiriyor.

TRUMP: KARA BİRLİKLERİ MÜMKÜN

Trump, Air Force One’da yaptığı açıklamada kara birliklerinin gönderilmesini tamamen reddetmedi ve “Bunu yaparsak İranlılar büyük bir darbe alır ve karada savaşamaz hale gelirler. Belki ileride yaparız” dedi. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt ise Başkan’ın tüm seçenekleri açık tuttuğunu belirtti.

YER ALTI TÜNELLERİNDE URANYUM AVI

İran’ın uranyum stoklarının büyük kısmı İsfahan’daki yer altı tünellerinde, geri kalanı ise Fordow ve Natanz tesislerinde saklanıyor. Geçen Haziran’daki saldırılarda bu tesisler zarar görmüş olsa da, yetkililer İranlıların stoklara ulaşamadığını savunuyor. Stok %90 saflığa ulaşırsa, 11 nükleer bomba üretmeye yetecek malzeme ortaya çıkacak.

