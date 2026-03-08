BIST 12.793
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...

Amerikan haber kanalı CNN International, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini komşu ülkelerle birleştirerek "Kürtlerin yaşadığı alanlar" adı altında bölen bir harita yayınladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, söz konusu haritayı "yanıltıcı, indirgemeci ve art niyetli" olarak tanımlayarak skandala sert tepki gösterdi.

Geçmişte Suriye iç savaşı sırasında da benzer "parçalama" senaryolarını ekranlarına taşıyan CNN, yine Türkiye'nin sınırlarını hedef aldı. Yayınlanan haritada, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir kısmının farklı bir siyasi oluşum gibi gösterilmesi, kamuoyunda "terör örgütüne açık destek itirafı" olarak yorumlandı.

"86 MİLYON AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR"

Ankara, skandal yayının ardından en üst perdeden cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan “Kürtlerin yaşadığı alanları” gösteren haritanın, bölgeye ilişkin “yanıltıcı” ve “indirgemeci” bir tasvir sunduğu bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin, herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan, basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır.”

Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Bahreyn'de İran'dan atılan füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
2030 Ramazan’ı neden farklı? 36 gün detayı dikkat çekti
Emekli Korgeneral Karakuş'tan İran savaşıyla ilgili Çin iddiası: 15 gün dayanın ondan sonra..
ABD'nin İran raporu sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış
İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları bugün kapalı olacak
Çin'den günler sonra 'savaş' çıkışı: 'Derhal durdurun'
