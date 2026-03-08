BIST 12.793
Bahreyn'de İran'dan atılan füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bahreyn'de İran'dan atılan füzeden saçılan şarapneller nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran'ın açık saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, El-Muharrak bölgesinde bir üniversite binasında hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bir su arıtma tesisinde hasar oluştuğu kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

