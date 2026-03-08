İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi

CENTCOM'dan İran'ın "ABD askerleri esir alındı" iddiasına açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD askerlerinin İran tarafından esir alındığı iddiasını yalanladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirtti.

Laricani paylaşımında "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

CENTCOM’DAN İDDİAYA YANIT GELDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiayı yalanladı. İran'ın herhangi bir ABD askerini esir almadığını bildiren CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.

CENTCOM ayrıca bir ABD savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotlarının esir alındığı iddialarını da reddetti.

6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD yönetimi, İran'ın Körfez'deki saldırılarında 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.