BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi

İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi

CENTCOM'dan İran'ın "ABD askerleri esir alındı" iddiasına açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD askerlerinin İran tarafından esir alındığı iddiasını yalanladı.

Abone ol

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirtti.

Laricani paylaşımında "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

CENTCOM’DAN İDDİAYA YANIT GELDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiayı yalanladı. İran'ın herhangi bir ABD askerini esir almadığını bildiren CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.

CENTCOM ayrıca bir ABD savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotlarının esir alındığı iddialarını da reddetti.

6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD yönetimi, İran'ın Körfez'deki saldırılarında 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
2030 Ramazan’ı neden farklı? 36 gün detayı dikkat çekti
2030 Ramazan’ı neden farklı? 36 gün detayı dikkat çekti
Emekli Korgeneral Karakuş'tan İran savaşıyla ilgili Çin iddiası: 15 gün dayanın ondan sonra..
Emekli Korgeneral Karakuş'tan İran savaşıyla ilgili Çin iddiası: 15 gün dayanın ondan sonra..
ABD'nin İran raporu sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış
ABD'nin İran raporu sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış
İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları bugün kapalı olacak
İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları bugün kapalı olacak
Çin'den günler sonra 'savaş' çıkışı: 'Derhal durdurun'
Çin'den günler sonra 'savaş' çıkışı: 'Derhal durdurun'
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Baltalimanı Hastanesi'nde korkutan yangın
Baltalimanı Hastanesi'nde korkutan yangın
Beşiktaş Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları Trio'da değerlendirildi: Oyuncuyu ihraç etmeliydi
Beşiktaş Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları Trio'da değerlendirildi: Oyuncuyu ihraç etmeliydi
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
Sergen Yalçın: Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır
Sergen Yalçın: Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır