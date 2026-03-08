BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve İsrail'e karşı aldığı siyasi tavırla Türkiye'de kamuoyunda beğeni alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

Abone ol

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabında, son dönemlerde kendisine büyük ilgi gösteren Türk sosyal medya kullanıcılarına selam gönderdi.

İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden "Türk bayraklı" bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sosyal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar." diye yazdı.

Sanchez, ABD ve İsrail'i Irak'a yönelik saldırılarından dolayı Avrupa'da en sert eleştiren siyasi lider olarak bilinirken, bu tavrı Türk kamuoyunda övgü almış, iki ülke basını da bunu ön plana çıkarmıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır
Sergen Yalçın: Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü'nün idddiası: En az 6 ay
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü'nün idddiası: En az 6 ay
İranlılar kan vermek için hastanelere koştu
İranlılar kan vermek için hastanelere koştu
Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Jventus farka koştu
Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Jventus farka koştu
Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi
Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu
Laricani: Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor
Laricani: Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti yorumu
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti yorumu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu
Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu
Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding, fırsat eşitliği ile büyüyor
Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding, fırsat eşitliği ile büyüyor
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı