Beşiktaş Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları Trio'da değerlendirildi: Oyuncuyu ihraç etmeliydi

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hakem Ozan Ergün'ün kararları Beşiktaş taraftarını çileden çıkarttı. Sane'nin 28. dakikada rakibe yaptığı müdahaleye kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirten eski hakemler, Osihmen'in hakeme yönelik hareketinin de kırmızı kart olduğu görüşünde birleşti.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ün maç içerisinde verdiği kararlar çok tartışıldı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Beşiktaş-Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: 'İlk olarak Agbadou ile mücadelesine bakalım. İki oyuncunun da odak noktası top. Elleriyle pozisyonu almaya çalışıyorlar. Sonrasında Barış Alper vücudunu alıyor, öne doğru geçiyor. Agbadou'nun halen Barış'a müdahalesi yok. Barış topu almaya çalışırken dengesi bozuluyor, topa basıp dengesini kaybediyor, bu sırada da Uduokhai önce topa temas ediyor, ayaklar çarpışıyor, Uduokhai ufak bir temasla kramponun üstünü sıyıracak. Bütüne bakıldığında bir ihlal görmüyorum, Agbadou'nun da bir ihlali yok. Barış düşerken Uduokhai önce topla oynuyor, sonra hafif bir teması var. İhlal yok, devam kararı doğru.'

Deniz Çoban: 'Barış Alper'in topun üstüne basıp dengesini kaybetmesi sonucu düşüş pozisyonuna girdiği görülüyor. Barış Alper'in sonraki hamleyi yapma şansı yok ancak buna rağmen Beşiktaşlı oyuncu kurallar dışında bir hamlede bulunamaz. Bence oyun içinde bir çarpışma var. Tabi hakem penaltı verse neden verdi demezdim ama bence devam kararı doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Pozisyona ilişkin uzatmayacağım, size katılıyorum. Barış Alper'in sonraki hareketini kısıtlayan hiçbir şey söz konusu değil. Burada penaltı düşünmem, devam kararı doğru.'

SANE'NİN ASLLANI'YE YAPTIĞI MÜDAHALE

Deniz Çoban: 'Güç transferi anlamında yoğunluk dedikleri konuya bakalım. Ayakları yere basıyor olsa yoğunluk az diyeceğiz ama sağ ayak da havada geliyor. Yoğunluk ayağa aktarılıyor. VAR neden müdahale etmedi anlayamadım. Hakemin verdiği kararı destekleyecek hiçbir şey yok. Ayağın gergin geldiği de görülüyor. Kırmızı kart görülen her şey var. VAR müdahale etmeliydi.'

Bahattin Duran: 'Ciddi faullü oyun kavramının tanımı bu. Oyuncu sağlığını tehdit edici şekilde bir hareket yapıyor. Çok net bir kırmızı kart. Burada sarı kartın VAR tarafından düzeltilmesi gerekirdi, öncelikle sahada verilmeliydi. Hakem oyunu durdurup oyuncuyu ihraç etmeliydi. Etmiyorsa da VAR düzeltmeliydi. Kırmızı kartla ilgili tüm elementler mevcut.'

Bülent Yıldırım: 'Günün sonunda burada yapılan hareketin toplumu rakip oyuncunun sağlığını tehdit ediyor mu ediyor. Kırmızı kart çıkmalıydı.'

BEŞİKTAŞ'IN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: 'Osimhen'in yaptığı hareket net bir faul. Devamında Osimhen'in topa vurması hakeme protesto amaçlı değil ama şu an Galatasaray 1-0 önde. Osimhen faul düdüğünü duyuyor, hakeme bakıyor, hakemin işaretlerini görüyor ama buna rağmen koşmaya devam ediyor ve kalecinin üstünden topa vuruyor. Sportmenlik dışı bir hareket ve bu nedenle ikinci sarı kartla ihraç edilmeliydi. Orkun'un yaptığı da sarı kart. Bir şey yapmadığınız zaman çok farklı başka bir şeye sebep oluyorsunuz. Osimhen'i oyundan ihraç etmedi ama Orkun'un hareketi de ikinci sarı kart.'

Deniz Çoban: 'Hakemi protesto etmek için vurmuyorsa neden vuruyor? Demek ki planlayarak bir şey yapıyor, oyunu geciktiriyor. Beşiktaşlı oyuncular bu harekete sinirleniyor. Çatışmaya mahal verdiği %100 gerçek, bu nedenle sportmenlik dışı hareketten ikinci sarıyı görmeliydi. Hakem çatışmaya mahal vermediğini düşünse de görüntüler aksini gösteriyor. Oyun kurallarına baktığınızda Osimhen bir çatışmaya sebep olmuş. Hakemin sarı kartı neden göstermediğine dair sağlam bir argüman sunması lazım.'

Bülent Yıldırım: 'Osimhen topu sürüyor, düdüğü duyuyor buna rağmen vuruş yapıyor ve çatışmaya sebep oluyor. Kesinlikle ikinci sarıdan ihraç edilmeliydi. Orkun'a gelirsek, kimse bir hakemi böyle çekemez. 10. dakikadan beri böyle yapıyor. Atsana ikisini birden, bu kadar zor mu?'

SANE'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Deniz Çoban: 'Rıdvan açısından bu bir yaralayıcı hamle bastığı yer itibariyle. VAR açısından şöyle bakıyorum, hakemi haklı çıkaracak bir argüman bulabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. VAR bunu gördükten sonra zaten hakemi çağırdı ve oyuncuyu attırdı. Bu kırmızı sahada çıksa daha çok kabul ederdim.'

Bahattin Duran: '28. dakikada olduğu gibi hakemin yine sahada görüp kırmızı vermesini tercih ederdim ama kırmızı kart tamamen doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Sağlık durumunu riske atan bir fauldü, bu tarz yasaklı oyunlar ciddi faullü oyun kategorisinde kırmızı kartla cezalandırılır. Sahada verilmesini isterdim.'