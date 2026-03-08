BIST 12.793
Trump İran savaşında öldürülen ABD askerlerinin naaşını böyle karşıladı

İran ile devam eden savaşta hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin naaşı ülkeye getirildi. ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile beraber törene katıldı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri devam ediyor. Orta Doğu'daki yangın birçok ülkeye sıçradı ve can kayıpları her geçen gün artıyor.

ABD de saldırılarda en az 6 askerini kaybetti. İran'a göre ABD'nin can kaybı daha fazla fakat Washington'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. ABD tarafından bildirilen 6 askerin hayatını kaybettiği yönündeydi. Bu askerlerin naaşları ise ABD'ye getirildi.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misillemeleri kapsamında hayatını kaybeden ABD askerlerinin cenazeleri, Delaware'e getirildi. Askerler için Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde tören düzenlendi.

Düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katıldı. Törende ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump katılarak asker selamı verdi. Törene ayrıca Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katıldı.

