2030 Ramazan’ı neden farklı? 36 gün detayı dikkat çekti

2030 yılı, takvim açısından dikkat çekici bir duruma sahne olacak. Hicri ve miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı 2030’da iki kez başlayacak. Yılın başında yaklaşık 30 gün sürecek Ramazan’ın ardından, yılın sonunda yeni Ramazan ayının ilk günleri yaşanacak. Böylece Müslümanlar 2030 yılı içinde toplamda yaklaşık 36 gün oruç tutmuş olacak.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayı 2030 yılında ilk kez 5 Ocak'ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Yılın sonuna gelindiğinde ise Ramazan ayı 26 Aralık 2030'da yeniden başlayacak ve bu orucun ilk 6 günü 2030 yılı içinde tutulacak. Kalan günler ise 2031 yılında tamamlanacak.

2030 RAMAZANDA 36 ORUÇ TUTULACAK

Bu durum nedeniyle 2030 yılında Müslümanlar yılın başında 30 gün, yılın sonunda ise 6 gün olmak üzere toplam 36 gün ramazan orucu tutmuş olacak.

HİCRİ-MİLADİ TAKVİM FARKINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu astronomlarından Hümeyra Nur İşlek, bu durumun hicri ve miladi takvimler arasındaki farktan kaynaklandığını belirtti. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken geldiğini ifade eden İşlek, bu nedenle ramazan ayının zamanla yılın farklı dönemlerine kaydığını söyledi.

33 YILDA BİR OLUYOR

İşlek, ramazan ayının aynı miladi yıl içinde iki kez başlamasının nadir görülen ancak bilinen bir döngü olduğunu vurgulayarak bunun yaklaşık 32-33 yılda bir gerçekleştiğini dile getirdi.

2062-2063'TE TEKRAR YAŞANABİLİR

Geçmişte de benzer durumların yaşandığını belirten İşlek, 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında da ramazan ayının ocak ve aralık aylarına denk geldiğini ve aynı yıl içinde iki kez başladığını hatırlattı. Yapılan hesaplamalara göre benzer döngünün ilerleyen yıllarda 2062-2063 döneminde tekrar yaşanması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca vakithesaplama.diyanet.gov.tr adresinde 1900 ile 2035 yılları arasındaki tüm dini günlerin ve ayların hesaplamalarını kamuoyunun erişimine açık şekilde paylaşıyor.