BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  SPOR

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Jventus farka koştu

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Jventus farka koştu

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Pisa'yı 4-0 mağlup etti.

Abone ol

Serie A'nın 28. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Pisa'yı konuk eden Juventus, 54. dakikada Andrea Cambiaso'nun golüyle 1-0 öne geçerken Khephren Thuram, 65. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı. Juventus, Jeremie Boga'nın 90+3'te attığı golle 4-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 50'ye çıkararak 6. sırada yer aldı.
Muhabir:Fatih Erel

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi
Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu
Laricani: Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor
Laricani: Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti yorumu
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti yorumu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu
Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu
Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding, fırsat eşitliği ile büyüyor
Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding, fırsat eşitliği ile büyüyor
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Rusya'dan Avrupa'ya gaz uyarısı: Depolarınız yüzde 30'un altına düştü
Rusya'dan Avrupa'ya gaz uyarısı: Depolarınız yüzde 30'un altına düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayramdan sonra' deyip duyurdu! Anne ve babalara müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayramdan sonra' deyip duyurdu! Anne ve babalara müjde