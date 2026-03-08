Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Kürtlerin savaşa girmesini istemediğini söyledi.

Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırılarda Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracakları endişeleriyle ilgili bir soruya karşılık Trump, Kürtlerin İran'a girmesini istemediklerini ifade etti.

Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

"İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır." cevabını verdi.

"Belki de teslim olacaklar" iddiası

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü.

İran'ın "birdenbire" Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğine de değinen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz." diye konuştu.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet." ifadelerini kullandı.

"(Kız ilkokuluna saldırının) İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz"

Bir gazetecinin hangi ABD askerinin kara harekatı yapabileceği konusundaki bir soruya Trump, "Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. (Bunun için) çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar." şeklinde konuştu.

"Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz"

Trump, İran’ın bir sonraki liderinin seçimine katılmak isteyip istemediği sorusuna karşılık da "Evet. Bunu yapmak için her beş veya on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz." dedi.

ABD’nin saldırıların ilk günü İran’daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna da Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını verdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu