BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü'nün idddiası: En az 6 ay

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü'nün idddiası: En az 6 ay

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü.

Abone ol

Fars Haber Ajansı'na göre Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İranlılar kan vermek için hastanelere koştu
İranlılar kan vermek için hastanelere koştu
Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Jventus farka koştu
Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Jventus farka koştu
Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi
Trump ABD'nin İran ile savaşta Kürtlerle ilgili kararını verdi
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu
Laricani: Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor
Laricani: Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti yorumu
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti yorumu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu
Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu
Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding, fırsat eşitliği ile büyüyor
Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding, fırsat eşitliği ile büyüyor
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti