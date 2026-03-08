BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu

Kuveyt'te önce yakıt depoları sonra SSK binası vuruldu

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına düzenlenen saldırıda maddi hasar meydana geldi.

Kuveyt İletişim Merkezinin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.

