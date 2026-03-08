BIST 12.793
AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklık düşüyor

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yeni haftada yağış beklenmiyor. Poyrazın etkisiyle sıcaklıkların salı gününe kadar 10 derece civarına düşmesi öngörülürken, hafta boyunca parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre İstanbul’da yeni haftada önemli bir yağış beklenmezken, kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların kısa süreli düşmesi ve gökyüzünün çoğunlukla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık

11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

