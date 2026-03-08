BIST 12.793
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun."

Paylaşımda, TSK'da görev yapan kadın askerlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

