BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  GÜNCEL

Norveç'te ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli patlama

Norveç'te ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli patlama

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın etkileri Avrupa’ya yansıdı. Norveç’in başkenti Oslo’da, ABD Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Polis ekipleri patlama seslerini doğrularken, bir helikopter de bölgeyi havadan inceledi. Olayda yaralanma bildirilmezken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Abone ol

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkileri Orta Doğu'nun dışına taştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama oldu. Polis ekipleri bölgeden patlama sesleri yükseldiğini doğruladı.

Norveç polisine ait bir helikopter de büyükelçilik çevresinde havadan incelemelerde bulunuyor.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, sebebi henüz netleşemeyen patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin masasında İran için 'iki seçenekli' gizli plan!
ABD'nin masasında İran için 'iki seçenekli' gizli plan!
Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:
Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:
Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür
Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür
İsrail'den tehdit: Hamaney'in yerine geçecek ismin peşindeyiz
İsrail'den tehdit: Hamaney'in yerine geçecek ismin peşindeyiz
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...
Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Bahreyn'de İran'dan atılan füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Bahreyn'de İran'dan atılan füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi
İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak