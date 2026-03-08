Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'nin ABD'ye üslerini saldırı amaçlı kullandırtmama kararını eleştirdi.

"Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz olan, belki de en büyük müttefikimiz Birleşik Krallık sonunda Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi değerlendirmeye karar vermiş" diyen Trump, paylaşımına şöyle devam etti:

"Başbakan Starmer, onlara artık ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız.

"Savaşlarımıza onları kazanmamızdan sonra dahil olacak insanlara ihtiyacımız yok!"

ABD Başkanı Donald Trump, üslerin kullanımıyla ilgili olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı daha önce de hedef almıştı.

Daha önce İngiltere yazılı basınına konuşan Trump 3 Mart'ta da Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında Starmer için "Karşımızda Winston Churchill yok" dedi.