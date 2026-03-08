Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Abone ol

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru omuz omuza yürüdükleri, sondaj kulelerinden maden ocaklarına, gemilerden nükleer santrallere kadar her alanda aklını, ruhunu ve alın terini ortaya koyan kadınlar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güvencemizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."