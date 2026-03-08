BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:

Bakan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Abone ol

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru omuz omuza yürüdükleri, sondaj kulelerinden maden ocaklarına, gemilerden nükleer santrallere kadar her alanda aklını, ruhunu ve alın terini ortaya koyan kadınlar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güvencemizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür
Kadınlar birden fazla rolü aynı anda üstleniyor! 8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür
İsrail'den tehdit: Hamaney'in yerine geçecek ismin peşindeyiz
İsrail'den tehdit: Hamaney'in yerine geçecek ismin peşindeyiz
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...
CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan jet cevap: Birliğimizi hedef alan tasvirler...
Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Trump bir kez daha İngiltere Başbakanı Starmer'ı hedef aldı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Bahreyn'de İran'dan atılan füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Bahreyn'de İran'dan atılan füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi
İran'dan olay iddia! 'ABD askerleri esir alındı' hemen açıklama geldi
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
2030 Ramazan’ı neden farklı? 36 gün detayı dikkat çekti
2030 Ramazan’ı neden farklı? 36 gün detayı dikkat çekti
Emekli Korgeneral Karakuş'tan İran savaşıyla ilgili Çin iddiası: 15 gün dayanın ondan sonra..
Emekli Korgeneral Karakuş'tan İran savaşıyla ilgili Çin iddiası: 15 gün dayanın ondan sonra..