BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu'ndan Lübnan'a saldırı: Ölen asker sayısı açıklandı

İsrail ordusu'ndan Lübnan'a saldırı: Ölen asker sayısı açıklandı

İsrail ordusu ile Hizbullah güçleri arasında Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmada İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araç hedef alındı. İlk açıklamada 2 askerin öldüğü bildirilirken ABD’den yapılan açıklamaya göre ölü sayısının 7’ye yükseldiği duyuruldu.

Abone ol

İsrail ordusu, Lübnan’da yoğun saldırılarını sürdürürken, Hizbullah güçleriyle de karşı karşıya geliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan’ın güneyinde Hizbullah güçleri tarafından düzenlenen karşı saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre olay, Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında bulunan bir ordu karakolu yakınında meydana geldi. Bölgede yürütülen operasyonlar sırasında bir Puma zırhlı personel taşıyıcısı sıkıştı ve ilerleyemedi. Bunun üzerine İsrail ordusu, aracı kurtarmak için başka bir Puma zırhlı personel taşıyıcısı ve iki D9 zırhlı buldozer gönderdi. Olay yerine gelen D9 buldozerlerden biri henüz belirlenmeyen bir mühimmatla vuruldu. Saldırının ardından çıkan yangında iki asker hayatını kaybetti. Olayda ayrıca bir subay da hafif yaralandı.

Hayatını kaybeden askerlerden birinin adı Başçavuş Maher Khata olarak bildirilirken, diğer askerin bilgileri henüz duyurulmadı.

ABD AÇIKLADI: 7 ASKER ÖLDÜ

ABD'den yapılan açıklamaya göre, ölen asker sayısı 7'ye yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...
İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...
Savaş piyasaları sarstı! Türkiye yatırımcıların radarında
Savaş piyasaları sarstı! Türkiye yatırımcıların radarında
Bitcoin kritik seviyeyi kaybetti! Düşüş trendi sürecek mi?
Bitcoin kritik seviyeyi kaybetti! Düşüş trendi sürecek mi?
BAE’den 'İran'daki su arıtma tesisleri vuruldu' iddiasına yalanlama
BAE’den 'İran'daki su arıtma tesisleri vuruldu' iddiasına yalanlama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu
İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu
Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı
Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı
Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi