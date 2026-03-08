BIST 12.793
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 9. gününde sürerken çatışmaların 12 ülkeye yayıldığı bildirildi. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran’daki mevcut yönetimin düşmesinin yalnızca zaman meselesi olduğunu savundu.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş 9. gününde sürüyor. Saldırılar bölgedeki 12 ülkeye yayılırken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

GRAHAM'DAN "REJİM" AÇIKLAMASI

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran rejiminin geleceğine dair sert konuşan Graham, "İran rejimi düşecek; bu bir ihtimal değil, sadece zaman meselesidir" dedi.

"BİR SONRAKİ ADIM" DİYEREK AÇIKLADI 

Graham, bölgedeki mevcut yapının kalıcı olmadığını savunarak Washington'ın bu konudaki kararlı tutumunun altını çizdi. Graham, İran'daki yönetimin sona ermesinin bölgede yeni bir dönemi başlatacağını iddia etti. Bu değişimin en büyük sonucunun Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkiler olacağını belirten Senatör, "Bu rejim yıkıldığında, bir sonraki adım Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgede yeni bir ittifak modelinin habercisi olarak yorumlandı.

