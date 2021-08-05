UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor uzatmada güldü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum deplasmanında geriye düşmesine rağmen Kayode'nin 90+5. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı.Abone ol
10. dakikada Altunashvili'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Flamarion, Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Goutas, Flamarion'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
18. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza yayı üzerinden Fajr'ın bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Azarov direkt kaleyi düşündü. Kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
51. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Kayode, Dinamo Batum kalecisi Kupatadze ile karşı karşıya kaldı. Kayode'nin bekletmeden vuruşunda son anda kademeye giren Azarov meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.
54. dakikada Dinamo Batum öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayının hemen gerisinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Mamuchashvili meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
75. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sol taraftan Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında ön bölümde iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+5. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Kayode'nin kafa vuruşunda top Dinamo Batum kalecisi Kupatadze'den döndü. Dönen topa bu kez ayağıyla vuran Kayode meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Dinamo Batum: 1 - 2 :Sivasspor
Stat: Batum Arena
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Dinamo Batum: Kupatadze, Azarov, Azatskiy, Kobakhidze, Chabradze, Teidi, Altunashvili (Dk. 90+1 Nikabadze), Jigauri (Dk. 90+2 Navalovski), Manjgaladze (Dk. 46 Pantsulaia), Mamuchashvili (Dk. 80 Shindagoridze), Flamarion (Dk. 79 Gaprindashvili)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay (Dk. 76 Ziya Erdal), Azubuike, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Jorge Felix), Kayode, Yatabare (Dk. 58 Leke James)
Goller: Dk. 54 Mamuchashvili (Dinamo Batum), Dk. 75 Leke James, Dk. 90+5 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Gaprindashvili (maç bitiminde) (Dinamo Batum)
Sarı kartlar: Dk. 17 Azubuike, Dk. 52 Koray Altınay, Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 69 Ali Şaşal Vural, Dk. 89 Fajr, Uğur Çiftçi (Maç bitiminde) (Demir Grup Sivasspor)