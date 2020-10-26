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Üçüncü testi de pozitif çıkan Ronaldo'ya korona soruşturması

Üçüncü testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, koronavirüs protokolünü bozduğu için hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.

Ronaldo'nun, Barcelona karşısında oynaması için salı günü yapılacak testin negatif olması gerekiyor.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, koronavirüs protokolünü bozduğu için hakkında soruşturma başlatıldı.

''Şu anda karantinada"
Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, "Cristiano Ronaldo'nun durumuyla ilgili yeni bir gelişme yok. Koronavirüs testine girdi, yeni bir durum olduğunda bilgilendirme yapacağız, şu anda karantinada" dedi.

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