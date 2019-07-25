DÜNYA

Uçakta şoke eden görüntü! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

ABD'de Miami-Los Angeles seferi yapan uçakta bir kadın, başka kadına bakıyor diye sevgilisinin kafasında laptop kırdı.

Geçtiğimiz pazar günü Miami'den Los Angeles'e hareket eden Amerikan Havayolları'na ait uçakta, kıskançlık yüzünden yaşanan tartışmada bir kadın adamın kafasında laptop parçaladı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Kadın, uçakta yanında oturan erkek arkadaşına başka bir kadına bakıyorsun diye hakeretler etmeye başladı. Uçakta bulunan görevliler, kadını müdahale edip sakinleştirmeye çalıştırdı. Ancak sakinleşmeyen kadın, hızını alamayıp sevgilisine vurmaya başladı. Bunun üzerine uçuş görevlisi, adamı ön tarafa gelmesi yönünde uyardı.

Adam, yerinden kalkıp ön tarafa hareketlendiği esnada kız arkadaşı arkadan gelip onun kafasında laptop kırdı.

KADIN TUTUKLANDI

Uçuş ekibinin polis çağırması üzerine, adam ve kız arkadaşı polis tarafından uçaktan indirildi. Kadın tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vatandaşa güzel haber! Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile yeni dönem resmen başladı
Vatandaşa güzel haber! Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile yeni dönem resmen başladı
Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler
Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te fabrika yangını
Gaziantep'te fabrika yangını
Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor
Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı
Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı
Baba-oğulu döverek öldürülenler kameraya böyle yakalandı
Baba-oğulu döverek öldürülenler kameraya böyle yakalandı
Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları