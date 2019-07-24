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Kağıthane’nin asırlık demir yolu: Haliç-Karadeniz Sahra Hattı

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında önemli görevler üstlenen “Haliç-Karadeniz Sahra Hattı” uzun yıllar sonra ortaya çıkarıldı.

İstanbul’un köklü geçmişe sahip ilçelerinden Kağıthane’de, bir zamanlar önemli görevler üstlenen bir demir yolu bulunuyordu; Haliç-Karadeniz Sahra Hattı… Varlığı unutulan bu demir yolu, Kağıthane’nin geçmişi üzerine yapılan araştırmalar sırasında ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda hattan geriye kalan ray parçaları ve birkaç kilometre taşı bulundu.

Kağıthane Belediyesi, orijinali 60 kilometreyi aşan bu hattın küçük bir kısmını Kağıthane sınırları içinde yeniden canlandırmak için çalışıyor. Yapımı devam eden Kağıthane dekovil hattının, 2800 metre uzunluğunda olması planlanıyor. Gayrettepe- Mecidiyeköy metro hattına entegre olarak hizmet verecek hat, 4 duraktan oluşacak.

Çok az kişinin haberdar olduğu Haliç-Karadeniz Sahra Hattı’nın hikayesi, “Kayıp Bir Demiryolunun İzinde” ismiyle kitaplaştırıldı. Kitabın yazarlarından Kağıthane Basın ve Tarih Danışmanı Hüseyin Irmak, tarihi demir yolunun hikayesini TRT Haber’e anlattı.

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