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Seda Sayan kendisine ti'ye alan Okan Bayülgen'e böyle yanıt verdi

Seda Sayan'ın çorap açıklaması sonrasında Okan Bayülgen'in hedefine girmişti. Seda Sayan kendisiyle dalga geçen Bayülgen'e bu video ile yanıt verdi.

Sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde üzerinde saat bulunan 15 bin liralık ayakkabısının içine giydiği çoraplarla gündem olmuştu.

Seda Sayan, çoraplarıyla ilgili bir de ilginç bir açıklama yapmıştı. Sayan açıklamasında “Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden “Helal olsun” diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır. Çorap Fransa’dan doğmuştur.”

Sayan'ın bu açıklamasından sonra Okan Bayülgen kendini tutamayıp Sayan'ın bu sözleriyle programında dalga geçmişti. Okan Bayülgen bu açıklamanın yapıldığı anları yayınlayıp Sayan'ı ti'ye almıştı. Bayülgen açıklamasında "bu anneanne çorabı ipek çorabı değil. Çikolatalı dondurma şeklinde dondurma giymiş. çorap bir kültür değildir atma" demişti.

Sayan bu açıklamaları unutmadı. Yemekteyiz setinde çekime hazırlanırken bir video çeken Sayan "sana armağan bu şarkım" diyerek Okan Bayülgen'i tagledi. Şarkıdaki şu sözler dikkat çekti: "Sen benim topuğuma kurban olasın / bastığım yerlerde köpek olasın..."

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