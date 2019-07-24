POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Atilla telefonla görüştü

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. 

Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti. 

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.

Hakan Atilla'ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti. 

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sel felaketinin yaşandığı Düzce'yle ilgili flaş karar
Sel felaketinin yaşandığı Düzce'yle ilgili flaş karar
Denizli'de ceza yazılan yayalardan birinin polise söyledikleri olay oldu
Denizli'de ceza yazılan yayalardan birinin polise söyledikleri olay oldu
JP Morgan'a göre dolar hakimiyetini yitiriyor
JP Morgan'a göre dolar hakimiyetini yitiriyor
ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti
ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti
Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti
Çanakkale'de otomobili şarampole yuvarlanan müzisyenden acı haber!
Çanakkale'de otomobili şarampole yuvarlanan müzisyenden acı haber!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seda Sayan kendisine ti'ye alan Okan Bayülgen'e böyle yanıt verdi
Seda Sayan kendisine ti'ye alan Okan Bayülgen'e böyle yanıt verdi
ABD'de bizon küçük çocuğa böyle saldırdı
ABD'de bizon küçük çocuğa böyle saldırdı
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Boğaz'ın şato görünümlü yalısı 550 milyon TL'ye satışta
Boğaz'ın şato görünümlü yalısı 550 milyon TL'ye satışta
Radamel Falcao'un eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Radamel Falcao'un eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM TC ile DGS sınav sonucu sorgulama
DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM TC ile DGS sınav sonucu sorgulama
Fethullah Gülen'in iğrenç videosu! Çayı içip artığını Enes Kanter'e veriyor
Fethullah Gülen'in iğrenç videosu! Çayı içip artığını Enes Kanter'e veriyor
Avrupa Yatırım Bankası'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına misilleme
Avrupa Yatırım Bankası'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına misilleme