MEDYA

Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı

Hamile kadın ve köpeğin duygulandıran görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada yayınlanan ve tam olarak nereden çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir köpek hamile kadının bebeğini seviyor. İzleyenleri duygulandıran görüntüler kısa sürece viral oldu ve binlerce kişi tarafından izlendi.İşte o görüntüler...

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