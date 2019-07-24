24 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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24 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." dedi.

AB'nin ilk yaptırımı belli oldu! Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredi vermeyecek

Yılın bitmesine dört ay kala Türkiye'ye en fazla kredi veren yabancı kuruluş olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredi vermeyi 2019 sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "ABD ile mutabakata varamazsak gereğini yaparız." dedi.

Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da Türkiye'ye uygulanacak olası S-400 yaptırımlarını görüşmek için düzenlediği toplantıda, Trump'ın yaptırımları değil müzakereyi savununca bir senatörle kavga ettiği ortaya çıktı.

Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı annesini görünce darmadağın oldu

ABD'de tutukluluk hali biten Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay sonra THY uçağıyla İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılamaya Berat Albayrak ile birlikte ailesi karşıladı.

Süleyman Soylu canlı yayında Suriyelilerin durumunu açıkladı

Soylu "2019 yılında 163 bin kaçak göçmen yakaladık. Kendi ülkelerine gönderdiğimiz, sınır dışı ettiğimiz 2018'de 56 bin kaçak göçmen var. Bu yıl şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen gönderildi. Elimizde biletleri alınmış 7 bin kaçak göçmen daha var."

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