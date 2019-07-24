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Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Şehit oğlunun adının, Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini gören anne ve babası, gözyaşlarını tutamadı. Bir yanda hüzün diğer yanda ise gurur dolu olduklarını söyleyen acılı çift, "Oğlumuzun adının bir geçide yazılması ve her gün buradan geçen binlerce insan tarafından okunacak olması bizleri çok gururlandırdı" dedi.

2006 yılında İstanbul Alemdağ'da yaşanan bir kaza sonucu şehit olan Havacı Onbaşı Onur Karasu'nun adı, kardeşi Duygu Arslan'nın başvurusu sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Arnavutköy'deki bir alt geçide verildi. Şehit Onbaşı Onur Karasu'nun adının verildiği alt geçide geçtiğimiz günlerde adının yazılı olduğu tabela asıldı.

13 YILLIK SIZI, BUGÜN GURUR VE HEYECANA DÖNÜŞTÜ

Bursa'da yaşayan anne ve babasına sürpriz yaparak, İstanbul'a davet eden Duygu Arslan, onları Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan alt geçide götürdü. Geldiklerinde şehit olan oğlunun adının alt geçitte yazılı olduğunu gören anne Güler Karasu, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Karasu, "13 yıldır yüreğimizde bir sızı olan şehidimizin adının buraya verilmesi bizleri çok gururlandırdı" dedi. Oğlunun adının Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini görünce çok heyecanlandığını, gururlandığını söyleyen Baba Tuncay Karasu da "Bir şehit babası olarak bizlere bu gururu, bu mutluluğu yaşatan yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye, hep şehitlerimizin kanları ile süslenmiş bir ülkedir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

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