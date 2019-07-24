POLİTİKA

Çavuşoğlu: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "ABD ile mutabakata varamazsak gereğini yaparız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin önerisi bizi tatmin eder düzeyde değil. Henüz mutabakat sağlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz." diye konuşan Çavuşoğlu, "Bir oyalama olmaması gerekiyor bizim sabrımız tükendi" diye konuştu.

Türkiye'ye gönderilen Hakan Atilla ile ilgili de "Biraz yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem dedi" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Mutabakata varamazsak gereğini yaparız"

-(Güvenli bölge) ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. İdlib'de saldırıların durdurulmasını istedik, İdlib'deki çatışmaların durdurularak siyasi sürece odaklanmamız gerektiğini vurguladık. ABD'nin yeni önerisi bizi tatmin edici değil. Henüz mutabakat sağlamış değiliz. ABD ile mutabakata varamazsak gereğini yaparız.

Suriye Anayasa Komitesi

-İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz.

Güvenli bölge tartışması

-ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraların kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. BU konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizli'de ceza yazılan yayalardan birinin polise söyledikleri olay oldu
Denizli'de ceza yazılan yayalardan birinin polise söyledikleri olay oldu
JP Morgan'a göre dolar hakimiyetini yitiriyor
JP Morgan'a göre dolar hakimiyetini yitiriyor
ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti
ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti
Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti
Çanakkale'de otomobili şarampole yuvarlanan müzisyenden acı haber!
Çanakkale'de otomobili şarampole yuvarlanan müzisyenden acı haber!
Avustralya'daki 'UFO' gizemi çözüldü
Avustralya'daki 'UFO' gizemi çözüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı
Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı
Kağıthane’nin asırlık demir yolu: Haliç-Karadeniz Sahra Hattı
Kağıthane’nin asırlık demir yolu: Haliç-Karadeniz Sahra Hattı
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Boris Johnson kimdiri BBC'den izleyin! Peçelilere posta kutusu diyor
Boris Johnson kimdiri BBC'den izleyin! Peçelilere posta kutusu diyor
Oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu
Oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu
DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM TC ile DGS sınav sonucu sorgulama
DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM TC ile DGS sınav sonucu sorgulama
Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor
Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor
Avrupa Yatırım Bankası'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına misilleme
Avrupa Yatırım Bankası'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına misilleme